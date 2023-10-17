Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Ekim 2023 01:10
Er tayin

Eşim yurtdışında görev yapıyor piyade er tayin hangi ay gelir?

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