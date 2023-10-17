Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ekim 2023 04:37
Egm teftiş kurulu başkanlığı

Teftiş kurulu başkanlığına bağlı müfettişler hakkında soruşturma olan kişiye karşı il disiplin kuruluna mı ilgili cezayı isteyip dosyayı gönderir ? Yoksa yüksek disiplin kuruluna mı ceza isteyip dosyayı gönderir ? Bilen arkadaşlar cevaplayabilirse sevinirim

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