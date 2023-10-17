Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ekim 2023 08:51
Eğitim tayini mi 1 yıl sonra iptal ettim

Merhaba arkadaşlar eğitim tayinimi 1 yıl çalıştıktan sonra iptal etmek istiyorum. Asıl görev yerime dönmek istiyorum. Yolluk alır mıyım. Gelirken almıştım.


evcilerden
Memur
17 Ekim 2023 09:02

Alirsin


m4l4y4
Aday Memur
17 Ekim 2023 10:24

kaçın kaçını alıyor hocam

evcilerden, 3 saat önce

Alirsin


m4l4y4
Aday Memur
17 Ekim 2023 11:26

Mazeret diye %50 sini mi alıyor yoksa tamamını veriyorlar mı

m4l4y4, 1 saat önce

kaçın kaçını alıyor hocam

Toplam 3 mesaj

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