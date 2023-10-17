Arkadaşlar 399'a tabi kapsam dışı TPAO Uzman Yardımcılığı hakkında birkaç sorum olacaktı, bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

1-Taşrada, özellikle Batman'da iş yoğunluğu nasıl?

2-Uzman Yardımcısı taşrada tam olarak neler yapar?

3-Maaş olarak ilanda 48k bürüt + 20k demişler. Bu ücretin toplam neti neye gelir ve Kit'lerde maaşlar normal memur maaşları ile aynı oranda Ocak ve Temmuzda mı yapılıyor?

4-Ekstradan şu konuya da dikkat et dediğiniz bir şey var mı?