Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Ekim 2023 09:04
TPAO Uzman Yardımcılığı

Arkadaşlar 399'a tabi kapsam dışı TPAO Uzman Yardımcılığı hakkında birkaç sorum olacaktı, bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

1-Taşrada, özellikle Batman'da iş yoğunluğu nasıl?

2-Uzman Yardımcısı taşrada tam olarak neler yapar?

3-Maaş olarak ilanda 48k bürüt + 20k demişler. Bu ücretin toplam neti neye gelir ve Kit'lerde maaşlar normal memur maaşları ile aynı oranda Ocak ve Temmuzda mı yapılıyor?

4-Ekstradan şu konuya da dikkat et dediğiniz bir şey var mı?


insaat.muh
Aday Memur
17 Ekim 2023 09:06

Benim için önemli arkadaşlar, bilenler lütfen yardımcı olabilir mi?


yupaadmi
Aday Memur
17 Ekim 2023 10:49

Hocam, konu dağılmasın, başlık dikkat çeksin diye buraya yazıyorum. Sorularınıza ek olarak mülakatlar hakkında bilgisi olan daha önce giren tecrübe eden varsa ve yardımcı olabilirse çok sevinirim.

Mülakatlar nasıl geçiyor?

Sorular alanımız genel kültür vs şeklinde mi geliyor yoksa atanacağımız kılavuzda yazan daire başkanlığı sorumluluk alanına giren konulara göre mi?


insaat.muh
Aday Memur
17 Ekim 2023 11:14

Bu kurum kapalı kutu gibi. Kimseden bilgi alamıyoruz!..

yupaadmi, 59 dk. önce

Hocam, konu dağılmasın, başlık dikkat çeksin diye buraya yazıyorum. Sorularınıza ek olarak mülakatlar hakkında bilgisi olan daha önce giren tecrübe eden varsa ve yardımcı olabilirse çok sevinirim.

Mülakatlar nasıl geçiyor?

Sorular alanımız genel kültür vs şeklinde mi geliyor yoksa atanacağımız kılavuzda yazan daire başkanlığı sorumluluk alanına giren konulara göre mi?

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