Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ekim 2023 09:28
Maaş kesintisi

Merhaba arkadaşlar. Memur olarak çalışmaktayım ve yakın zamanda dizimden bir ameliyat geçireceğim. Ameliyat sonrası 35-40 gün yürümemem gerektiği için rapor yazılacak. Bu 35-40 günlük süreç için maaşımda kesinti olur mu bilginiz var mıdır? 30 gün heyet raporu alınırsa maaş kesintisi olmayacağı yazıyor yönetmelikte ancak doktor heyet yerine tek elden 30 gün yazarsa maaş kesintisi olur mu emin olamıyorum. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardım edebilirse sevinirim.


Karizmaunl
Şef
17 Ekim 2023 10:13

Tek hekim raporları 10 günden fazla olamaz. Heyet raporlarında da maaşta herhangi bir kesinti yapılmaz.


Mimar 0629
Aday Memur
17 Ekim 2023 10:15
Teşekkürler hocam
Karizmaunl, 2 saat önce

Tek hekim raporları 10 günden fazla olamaz. Heyet raporlarında da maaşta herhangi bir kesinti yapılmaz.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim maaşlarımızı yazalımEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Memur maaşlarına göre Araba fiyatlarıMemur zam tahminleriHer şeyi Devlete Bağlayıp Kulp Bulmayın ArtıkGss prim borcu ilk maasta kesilir miAday memur istifa ederse ?Mehmet Şimşek'in zam açıklamasıKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTPAO mu ÇŞB uzman yardımcılığı mı?

Sözlük

tehlikeli meslekler 1 Zerengökçe 3 tansiyon 2 bol bol yürü 1 dara antik kenti 1 sicario 1 sözlük ezberlemek 1 haylaz 1 gece yarısı kütüphanesi 1 beyaz lahana 1

Son Haberler

Gayrimenkulde spekülatif fiyat hareketleri mercek altına alındıEsenyurt'ta çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduBahçeli: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tatbikat yapma kararı alması doğru bir karardırFotografium Fotoğraf Makinesi Dünyası Geniş Seçenekler SunuyorUyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?