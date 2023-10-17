Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ekim 2023 10:28
Doğal gaza zam var mı

Malum kış geliyor 2023 yılında doğal gaza zam geldi mi ya da herhangi bir zam gelmesi bekleniyor mu?


harbigenco
Aday Memur
17 Ekim 2023 11:36
31 aralık gecesi bindirecekler merak etme
Toplam 1 mesaj

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