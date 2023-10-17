KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


17 Ekim 2023 11:46
19 mayıs üniversitesi büro personeli

Arkadaşlar 19 Mayıs üniversitesi 14 büro personeline başvuran iibf li var mı? Kaç puan ile başvurdunuz?

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