Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ekim 2023 11:49
Ara tatil online olmalı, karar gözden geçirilmeli

Hepimiz tüm planlarımızı online olacağını düşünerek yaptık, ve okulda olmamızın da kimseye faydası olmamakla birlikte, gereksiz elektrik su kağıt israfı, ayrıca benzin israfı, bunlar hep milli servetimiz


Peliniin
Şef
17 Ekim 2023 12:42

Siz sadece okuyup geçin tamam mı, bi destek olmanıza gerek yok, birileri sizin için ister talep eder alır, siz keyfinizi bozmayın sakın arkadaşlar


Peliniin
Şef
17 Ekim 2023 13:03

Size müstehak, olmasın online falan kalkın gidin okula, duyarsızlar

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