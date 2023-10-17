KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


17 Ekim 2023 11:55
SPK'nın 43 Memur Alım İlanı Yayınlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu Ankara ve İstanbul için 43 Memur alacak. https://spk.gov.tr/data/652e33708f95db12ccbeb10e/S%C4%B1nav%20%C4%B0lan%20Metni-%20B%20Grubu%20Kadrolar-Ekim%202023.pdf

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