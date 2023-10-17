Resen kurs

kendi isteğim ve bilgim dışında 80 saatlik Özel Eğitim Uygulamaları Kursu vermişler bana; kursa katılan diğer öğretmenlerin hepsi kendi talep etmiş bu kursu ben şahsi fikrim olarak özel eğitimin zor olduğunu düşündüğüm için( sınıf öğretmeniyim) bu kursu tamamlamak istemiyorum. Özel eğitim okulunda çalışmanın zor olduğunu düşündüğüm için. Kursta konuştuğum arkadaşlar ise norm fazlasına düşüp kıyı ve köşede uzak olan köylere gitmektense şehir merkezinde ki uzak olmayan özel eğitim sınıflarında yada destek eğitimi ve evde eğitim gibi durumlar için başvurduklarını köye uzak yerlere gitmektense şehir merkezinde ulaşımı yakın yerlerde olmak daha iyidir diye düşünüyorlar. özel eğitim okullarında yada sınıflarında çalışan arkadaşlar yada benim gibi norm fazlası durumda olan arkadaşalr böyle bir durumla karşılaştınız mı artı ve eksi yönleri nelerdir sizce.