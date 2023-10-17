Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ekim 2023 12:10
Kartları ek hesapların faiziyle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Aylık 15 bin faiz ödüyorum ne olacak böyle . 66 bin ek hesaba 3.500 faiz geliyor aylık . Bunlarla başa çıkma yöntemi yok mu ? Ne klacak böyle


E.Kayı Han
Editor
17 Ekim 2023 12:17

Ek hesaba bir defa girdin mi bir daha çıkmak zor. Kredi çek ek hesap kapat daha karlı olur.

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