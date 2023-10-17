Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Ekim 2023 12:41
Bilen biri bakabilir mi lütfen ?

Selam arkadaşlar bir konu hakkında fikirlerinize ve bilgilerinize ihtiyacım var bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi???

Ben geçen sene askerlik işlemlerimi başlattım hepatit b tasiyicisiyim die bana 1 yıl ertleme verdiler bu süreçte git kontrollerini yaptır dediler gittim kan tahlili röntgen falan aldılar ve sonuçlar her seferinde doktor normal değerler dedi yolladı benim sorum şu ben askere alınmak istiyorum acaba askere alırlar mı saglik heyetine giricem ordan olumlu sonuç gelir mi ?

Bu yaşıma kadar hepatit için ilaç ve tedavi görmedim hayatıma cok etkisi de yok olmuyor da dediğim gibi sizce ne olur böyle bir durum yaşayan var mı veya bilgisi olan var mı cevaplayabilirse sevinirim şimdiden teşekkürler ?!!!!.

Çok Yazılan Konular

Branş değişikliği yardımcı sınıfMuazzaf Personel Meslekten Atılması26-27 yaşında jandarma astsubay yada uzman olan var mı?üniversite kıdem ?Kıta Komutanlığı Olmayan Uygun Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapar RaporuGüvenlik soruşturmasında whatsap geçmişi incelenirmi.Sözleşme Yenileme Dönemi26 yaşında astsubay olamaz mıyım?

Sözlük

tehlikeli meslekler 1 şahika ercümen 1 Diaspora 1 yazılıkaya 1 dara antik kenti 1 dijital ekran süresi 1 ruhsal gerginlik 1 pamir dağları 1 Zerengökçe 3 heykel 2

Son Haberler

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 tutuklamaKonut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldiKüçük çocuklara nişan töreni yapan ailelere adli kontrolYolsuzluk iddiaları belediye başkanını istifa ettirdiEdirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Editörün Seçimi

1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?