Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ekim 2023 12:47
İl Emri saçmalığına son verilmelidir.

İl emri 8htiyac olmadığı halde yapildiginda birçok öğretmen tayin donemlerinde yer degistiremiyor! İhtiyaç olmayan ile il emri yapmak akıl karı değil. Bu aptalca uygulamaya derhal son verilmelidir.

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