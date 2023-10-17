Doğuda lojman durumu nedir batığım yardım

dostum puanını bilmeden millet nasıl yorum yapsın. meslekte kaçıncı yılın ? eskiden doğuda lojmanlar boş oluyordu fakat şu an doğuda da kiralar birçok ilçede 10 bin il merkezlerinde 15 bini buluyor. dolayısıyla lojmanlara talep var genel anlamda

dostum puanını bilmeden millet nasıl yorum yapsın. meslekte kaçıncı yılın ? eskiden doğuda lojmanlar boş oluyordu fakat şu an doğuda da kiralar birçok ilçede 10 bin il merkezlerinde 15 bini buluyor. dolayısıyla lojmanlara talep var genel anlamda