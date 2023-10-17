Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ekim 2023 13:21
Doğuda lojman durumu nedir batığım yardım

Merhaba abiler içinde bulunduğum maddi bataktan dolayı doğuya gitmek istiyorum hemde çevremden uzaklaşmak için. İpkalıyım Şuan bulunduğum yerde lojmanda kalıyorum doğuda lojman durumu nedir acaba simdiden plan kuruyorum çünkü ona göre hareket edeceğim. Simdiden teşekkürler il önerisi alabilirim lojman olsun yeter


Öy71
Aday Memur
17 Ekim 2023 13:23
kaç puan var veya kaçıncı yılın

polimer99
Aday Memur
17 Ekim 2023 13:57

Puanı bilmiyorum evliyim hiç lojman kullanmadım şuan lojmanda oturuyorum eşimin adına lojman

Öy71, 1 saat önce
kaç puan var veya kaçıncı yılın

polimer99
Aday Memur
17 Ekim 2023 14:32

Yok mu kimse


Delikurt34
Aday Memur
17 Ekim 2023 14:44
dostum puanını bilmeden millet nasıl yorum yapsın. meslekte kaçıncı yılın ? eskiden doğuda lojmanlar boş oluyordu fakat şu an doğuda da kiralar birçok ilçede 10 bin il merkezlerinde 15 bini buluyor. dolayısıyla lojmanlara talep var genel anlamda
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