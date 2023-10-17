Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ekim 2023 13:29
Kartları ek hesapların faiziyle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Aylık 15 bin faiz ödüyorum ne olacak böyle . 66 bin ek hesaba 3.500 faiz geliyor aylık . Bunlarla başa çıkma yöntemi yok mu ? Ne klacak böyle


Android60
Genel Müdür
17 Ekim 2023 13:32

Kredi çekebiliyosanız kredi çekip kapatın çünkü merkez bankası her ay faiz arttırıyor ek hesap ve kredi kartı faİzleride buna baglı bende de var 128 bin TL ek hesap 5500 tl faizi geliyor kapatacam inş.

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