Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Ekim 2023 13:37
İstanbul G.O.P SGK

merhabalar , Gaziosmanpaşa sgk da çalışan birileri ya da tanıdığı olan var mı ?

1 senedir işimizi çözemedik isteğe bağlı sigortalar birimine ulaşamıyoruz.

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