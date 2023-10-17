Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


17 Ekim 2023 14:01
Üniversitesiler arası nakil işi ne oldu.? Sendika kazanılım dedi

Meclis açılalı 2 hafta oldu.. Herhangi bir çalışmadan haberi olan varmı..?


Tayfun2048
Aday Memur
17 Ekim 2023 14:42

****Cimerden ÇSGB'dan gelen Cevap Metni: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup bahsi geçen başvuruda yer alan hususlara ilişkin sonuçlanmış çalışma kamuoyu ile paylaşılacaktır.Bilgilerinize sunarız.****

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