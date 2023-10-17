Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ekim 2023 14:04
Meslek kararsızlığı

Vergi müfettiş yardımcılığı mı yoksa İstanbul'da merkez kadroda uzman yardımcılığı mı?


Peliniin
Şef
17 Ekim 2023 14:06

müfettiş olun elbette hiç düşünmeyin bile


Konsensusss
17 Ekim 2023 14:26

Ondaki şehir belirsizligj ve turne olayı kafamı acayip kurcalıyor

Peliniin, 39 dk. önce

müfettiş olun elbette hiç düşünmeyin bile


Peliniin
Şef
17 Ekim 2023 14:32

Rotasyon elbette kolay değil, burada sizin şartlarınız önemli elbette, bir tercih yapacaksınız, yer değişikliği mi sizi daha çok yıpratır yoksa 30 yıl yetkisiz çalışmak mı? Bu karar sizin tabiki

Konsensusss, 19 dk. önce

Ondaki şehir belirsizligj ve turne olayı kafamı acayip kurcalıyor

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