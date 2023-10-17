KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


17 Ekim 2023 14:05
Lisans kadın kaç puanla kapatır

Merhaba arkadaşlar 31.dönem kadın kacla kapatır tahmini şimdiden teşekkürler


levelup06
Memur
17 Ekim 2023 14:21
13k alım gelirse 63-64 le kapatır 15k alım gelirse 61-62 puanla. 10k ve altı bir kontenjan gelirse 66-67-68 puanla sınav çağrısı alınabilir. Bu yıl yığılma 60-70 arasında(2023). Geçen yıl 70-75 aralığında yığılma vardı(2022).

Adinivermekistemeyen
Aday Memur
17 Ekim 2023 14:22

Teşekkür ederim

levelup06, 24 dk. önce
13k alım gelirse 63-64 le kapatır 15k alım gelirse 61-62 puanla. 10k ve altı bir kontenjan gelirse 66-67-68 puanla sınav çağrısı alınabilir. Bu yıl yığılma 60-70 arasında(2023). Geçen yıl 70-75 aralığında yığılma vardı(2022).
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