Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ekim 2023 14:10
avukat ünvan değişikliği

merhaba arkadaşlar , anladığım kadarıyla sağlık bakanlığı avukatlık ünvan değişikliğini diğer ünvan değişikliği sınavlarından ayrı olarak yapmakta bu yıl hepsiyle birlikte yapıldı ve geçmiş yıllara göre az bir sayı açtı yakın vakitte de en azından bu 1 yıl içinde avukatlık ünvan değişikliği açılır mı bu konuyla ilgilenen arkadaşlar herhangi bir duyumunuz var mı

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