Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ekim 2023 14:32
Rapor

Diş tedavisini Kasım seminerinde yaptırmayı düşünmüştüm.İki disime implant takılması ya da kanal tedavisi gerekiyor.Şu an idare ediyorum.Ama seminerler online olmayacak. Özel hastane raporu mebde geçerli.Özel Diş sağlık merkezlerinin raporu geçerli mi,Bilgisi olan var mi.


Peliniin
Şef
17 Ekim 2023 14:37

Raporu yazan doktorun nerde çalıştığının bir önemi yok, özel muayenehanesi olan bir doktor da rapor verebilir yeterki rapor versin burda asıl mesele diş için rapor veriliyor mu? Onu öğrenin bence çünkü ayakta tedavi şeklinde olursa hergün seminer saatinde randevunuz olması gerek


kurtuluşş
Aday Memur
17 Ekim 2023 14:45

Teşekkür ederim.

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