Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


17 Ekim 2023 14:58
Borçlarım ve icra

Öncelikle konuyu yanlış yerde açmış olabilirim uzun zamandır siteyi kullanmıyorum..Borçluyum ve ödeyecek durumum yok.iş yaptım batırdım bu sürede kazandığım zamanlar olup daha fazla kazanmak istedim hata yaptım 26 yaşındayım eski patronumun batışı ile olaylar başladı 200 bin almam lazım ondan ama adamın 50 kişiden fazla kişiye borcu var ve ulaşılmıyor onu düzeltmek için bankalara daha fazla borçlandım ancak 350 bin kadar daha içeri girdim şuan işim malım maaşım yok borçtan da korkmam bir iki seneye kendimi toparlarım şuan izleyeceğim yol ne olmalı icralık olursam ne gibi durumlar ile karşılaşırım

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