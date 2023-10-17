Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


17 Ekim 2023 15:04
Acil yardımmm

Selam arkadaşlar bir konu hakkında fikirlerinize ve bilgilerinize ihtiyacım var bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi???

Ben geçen sene askerlik işlemlerimi başlattım hepatit b tasiyicisiyim die bana 1 yıl ertleme verdiler bu süreçte git kontrollerini yaptır dediler gittim kan tahlili röntgen falan aldılar ve sonuçlar her seferinde doktor normal değerler dedi yolladı benim sorum şu ben askere alınmak istiyorum acaba askere alırlar mı saglik heyetine giricem ordan olumlu sonuç gelir mi ?

Bu yaşıma kadar hepatit için ilaç ve tedavi görmedim hayatıma cok etkisi de yok olmuyor da dediğim gibi sizce ne olur böyle bir durum yaşayan var mı veya bilgisi olan var mı cevaplayabilirse sevinirim şimdiden teşekkürler ?!!!!.

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