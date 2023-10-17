Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ekim 2023 15:25
Tayiinn

ben 3.yilimi tamamladım fakat +1 tamamlamadan ücretsiz izne ayrıldım çocuk izin . Kadroya ise geçtim. Eşim de kadrolu ve 4.yili dolunca İstanbul'dan Bursa'ya eğitim durumu tayini yapacak. Ben de eş durumuyla yanına gitmek istiyorum.Bu durumda kim kime tabi ?bu durum ve pdc doluluk oranı eş durumuma engel olur mu ? Bu çok önemli ortada çocuk var ona göre hareket edicem LÜTFEN

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