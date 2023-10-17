Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2023 15:33
4B den 4B ye yeniden atanma

2020 KPSS ile üniversitede 4/B li Büro Personeli olan kişi 2022 KPSS ile 4/B Zabıt katipliğine atanabilir mi bilgisi olan varsa yazsın lütfen


Memur olacakkk
Aday Memur
17 Ekim 2023 15:43

Cevap verecek kimse yok mu


E.Kayı Han
Editor
17 Ekim 2023 15:59

Hayır bekleme süresine tabi olur.


Legolaskaracı
Memur
17 Ekim 2023 16:11
kadroya gelseydin hiçbir şey olmazdı

Memur olacakkk
Aday Memur
17 Ekim 2023 16:18

kadroya geçişi 2 hafta ile kaçırdım maalesef istediğim il için kadrolu alımlara bakıcam o zaman mecburen teşekkürler

Legolaskaracı, 1 saat önce
kadroya gelseydin hiçbir şey olmazdı

Memur olacakkk
Aday Memur
17 Ekim 2023 16:19

anladm teşekkürler

E.Kayı Han, 1 saat önce

Hayır bekleme süresine tabi olur.


Legolaskaracı
Memur
17 Ekim 2023 16:22
sağlık olsun
Memur olacakkk, 1 saat önce

kadroya geçişi 2 hafta ile kaçırdım maalesef istediğim il için kadrolu alımlara bakıcam o zaman mecburen teşekkürler


darkkinght
Aday Memur
17 Ekim 2023 16:38

kadro yakmada bugün

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