Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ekim 2023 15:38
Promosyon iadesi

2023 mayıs ayında naklen tayin ile başka bir şehre atandım. Maaş promosyonunu iade istemediler. Bugün bankadan arayıp iade talep ettiler buraya kadar sorun yok. Bulunduğum hastane mutemeti ziraat bankasının geçmişte dönük ödeme yapmayacağımı 2023 Kasım ayından itibaren promosyon ödemesi yapacağımı söyledi. Yani 4 ay kaybım var. Bu bana saçma geldi normalde benim halk bankasına iade ettiğimiz tutar kadar ziraatten promosyon almamış gerekmiyor mu. 2023 haziran dahil maaşı ziraat bankası üzerinden alıyorum.


halilc
Genel Müdür
17 Ekim 2023 15:43

Düzeltme :2023 mayıs ayında naklen tayin ile başka bir şehre atandım. Maaş promosyonunu iade istemediler. Bugün bankadan arayıp iade talep ettiler buraya kadar sorun yok. Bulunduğum hastane mutemeti ziraat bankasının geçmişte dönük ödeme yapmayacağı 2023 Kasım ayından itibaren promosyon ödemesi yapacağını söyledi. Yani 4 ay kaybım var. Bu bana saçma geldi normalde benim halk bankasına iade ettiğim tutar kadar ziraatten promosyon almam gerekmiyor mu. 2023 haziran dahil maaşı ziraat bankası üzerinden alıyorum

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