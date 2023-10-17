Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ekim 2023 15:58
Atama iptali/Norm fazlası

Eş durumu mazeret atamasıyla x ilinin il emrine atandım, ancak bir sebepten dolayı atamamı iptal ettim, o esnada yerime tayinle bir arkadaş geldi. şimdi 1 norm var ve biz 2 kişiyiz. Kim norm fazlası olur ?. Bilgisi olan ilgili yönetmeliği ve maddesini söyleyebilir mi? teşekkür ederim


umutXx
Daire Başkanı
17 Ekim 2023 17:06

Eş durumu mazeret ataması, genellikle eşlerin aynı bölgede çalışabilmesi için yapılan bir atamadır ve bu atamalar genellikle önceliklidir.

Eş durumu mazeret ataması ile bir yere atandıysanız ve atamayı iptal ettirip başka bir arkadaşınızın o pozisyona tayin edilmesine sebep olduysanız, ve sonra geri dönüp aynı pozisyona atandıysanız, bu durumda kimin norm fazlası olacağı genellikle atama ve tayin kurallarına, tarihlerine ve yerel yönetim kararlarına bağlıdır. görüş almak üzere bağlı bulunduğun müdürlüğe dilekçe ile müracaat edip görüş alman gerekir. çünkü bakanlık bu tür durumlarda insiyatif kullanır.

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