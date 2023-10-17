Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ekim 2023 16:16
Usta öğretilikteki hizmet puanını ekletme

Ön lisans mezuniyetimle 15 ay bi özel bi okulda öğretmenlik yapmıştım. SGK kodu da öğretmen olarak geçiyor hizmet cetvelinde usta öğretici yazdığı için bu süreyi hizmet puanına ekletemeyeceğimi söylüyor milli eğitim ne derece doğrudur bilgisi tecrübesi olanlar paylaşabilirler sevinirim

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