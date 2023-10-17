Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Ekim 2023 16:21
GSB Promosyon
Merhaba ben 04.10.2023 tarihinde GSB Destek Personeli olarak göreve başladım. 15'inde maaşlarımız yattı. Ziraat Bankası maaş promosyonu hakkında bilgi alamadım maaştan 1 hafta sonra diyen var 1 ay sonra diyen var. Değerli bilgilerinizi bekliyorum.

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