Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ekim 2023 16:38
3+1 in +1 i ne zaman tamamlanır?

Arkadaşlar ücretsiz izne ayrilcam ama +1 i tamamlamayı bekliyorum. İşe başlama tarihim 18.10.2019... 3. yılımı doldurup sözleşmeliden 657e geçiş tarihimde 15.11.2022... Bu durumda +1 im 18.10.2023 de mi yoksa 15.11.2023 de mi doluyor ? Yardımcı olur musunuz...

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