Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2023 17:26
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinde whatsap geçmişi incelenirmi.

Merhaba. Güvenlik soruşturması sürecinde whatsap üzerinden yaptığımı mesajlaşma ve arama geçmişi inceleniyormu. Kız arkadaşlarımla çoğu kez özel sohbetlerimiz oldu bu sorun yaratırmı. Ahlak diye bir maddeden dolayı sorun çıkarırlarmı. Bilgisi olan yardımcı olabilirmi. Teşekkürler

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