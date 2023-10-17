Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ekim 2023 17:33
İstifa sonrası belediyeye geçiş yardım

Arkadaşlar asaleti almış 3 yıllık polis memuru istifa sonrası belediyeye giriş yapabilir mi? (6 ay süresi dolduktan sonra)


plt.kaan
Aday Memur
17 Ekim 2023 17:53
belediyelerin taşeron kadrosu ise direkt istifa sonrası başlama yapabilirsin. eğer belediyelerin 657 e tabi kadrosuna atanacaksan istifa sonrası 6 ay beklemek gerekiyor.

brkklgs
Şef
17 Ekim 2023 19:14
elbette girebilirsin ama çok çetrefilli .
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