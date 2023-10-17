Depremde mağdur olan personeli haber yapacakmısınız

Depremde mağdur olan ve halende kira, fazla mesai ödemeleri ve 90 saat AFAD ödemesini haber yapacakmısınız personel zaten yeteri kadar bu konuda mağdur oldu 8 ay geçmesine rağmen ne AFAD ne fazla mesai paraları yattı kimsenin umrunda değil bari siz haber yapın memurlar.net

Depremde mağdur olan ve halende kira, fazla mesai ödemeleri ve 90 saat AFAD ödemesini haber yapacakmısınız personel zaten yeteri kadar bu konuda mağdur oldu 8 ay geçmesine rağmen ne AFAD ne fazla mesai paraları yattı kimsenin umrunda değil bari siz haber yapın memurlar.net