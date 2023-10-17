Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2023 17:43
Depremde mağdur olan personeli haber yapacakmısınız
Depremde mağdur olan ve halende kira, fazla mesai ödemeleri ve 90 saat AFAD ödemesini haber yapacakmısınız personel zaten yeteri kadar bu konuda mağdur oldu 8 ay geçmesine rağmen ne AFAD ne fazla mesai paraları yattı kimsenin umrunda değil bari siz haber yapın memurlar.net

sphinx80
Aday Memur
17 Ekim 2023 19:33
kesinlikle
Toplam 1 mesaj

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