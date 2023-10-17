zehirli guatr (graves)

arkadaşlar herkeze iyi günler doktora gittim tesadüfen zehirli guatr var dendi başka birşey için gitmiştim daha önce zehirli guatr tedavisi gören arkadaşlar varmı acaba beraber çalıştığım bir abi silahiniza el konuluyor felan dedi sinir yapiyormus , bende bu hastalığın hiçbir bilirtisi yok tesadüfen öğrendim silah alınma konusu doğrumu acaba bilgisi olan varsa sevinirim yada tedavi görüp süreç hakkıbda bilgisi olan

arkadaşlar herkeze iyi günler doktora gittim tesadüfen zehirli guatr var dendi başka birşey için gitmiştim daha önce zehirli guatr tedavisi gören arkadaşlar varmı acaba beraber çalıştığım bir abi silahiniza el konuluyor felan dedi sinir yapiyormus , bende bu hastalığın hiçbir bilirtisi yok tesadüfen öğrendim silah alınma konusu doğrumu acaba bilgisi olan varsa sevinirim yada tedavi görüp süreç hakkıbda bilgisi olan