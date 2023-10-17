Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ekim 2023 17:48
zehirli guatr (graves)
arkadaşlar herkeze iyi günler doktora gittim tesadüfen zehirli guatr var dendi başka birşey için gitmiştim daha önce zehirli guatr tedavisi gören arkadaşlar varmı acaba beraber çalıştığım bir abi silahiniza el konuluyor felan dedi sinir yapiyormus , bende bu hastalığın hiçbir bilirtisi yok tesadüfen öğrendim silah alınma konusu doğrumu acaba bilgisi olan varsa sevinirim yada tedavi görüp süreç hakkıbda bilgisi olan

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