Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Ekim 2023 17:48
İcra kesintisi

Temmuz maaş zammı sonrası doğu ilinde icra kesintisi 7.500 tl idi. Maaşım 30.900 tl. Ancak eylülde batı ilinde göreve başladım. Burda ise 8.400 kesiliyor. Hesaplıyorum maaşın 4 te 1 i kesilmesi lazım. 8400 tl den hesaplayınca 33.600 TL yapıyor. Fazladan kesiliyor. Bilen cevaplayabilirmi. Doğru. Kesinti mi yanlış kesintimi napmam lazım.

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