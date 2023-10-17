Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ekim 2023 17:52
2.eyt

Arkadaşlar 2.eyt hakkı ile ilgili duyumlarınız veya umudunuz var mı (yerel seçim sebebiyle)


atahoca
Genel Müdür
17 Ekim 2023 18:03

EYT, ifadesi emeklilik süresi ile ilgili kanunda değişiklik yapılması nedeniyle oluşan bir durum. Vatandaşın aleyhine olan durumlarda yeni kanunlar geriye işlemez. Bu değişiklikte kanunu geriye işleterek usulsüzlük yapılmıştı. Gecikmiş şekilde durum düzeltildi. O tarihten önce başlayanlar sene ve primi dolunca emekli olabilirler.


**LEVENT**
Şef
17 Ekim 2023 18:42

2. EYT diye bir şey yok. atahoca gayet güzel açıklamış. Seçim için bir düzenleme olursa onun adı EYT olmaz. Erken emeklilikş emekliliğin öne çekilmesi vb olur.


Elitizm Bahar Candan
Aday Memur
17 Ekim 2023 18:53

2.eyt'de kaç yılını baz alırlar? 2005?


penac
Şube Müdürü
17 Ekim 2023 19:19

2. EYT diye bir şey yok. Kademeli Emeklilik gelecek, o da 1999-2008 arasını kapsayacak.


ziya64
Şube Müdürü
17 Ekim 2023 19:36
Biraz önce TV de izledim. Bırakın eyt yi 12.kalkınma planında ortalama ömürün artmasıyla EMEKLİLİK yaşının da artması maddesi var.. Maalesef...
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