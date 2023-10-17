Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ekim 2023 18:04
Eba Dosya Yükleme Hata

Eba'da mesaj kısmından gönderilen pdf ve jpg dosyalar bozuk gözüküyor. Bazne hemen olmasa da ertesi gün durum böyle oluyor.

Sizde de aynı sorun var mı?

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