Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2023 18:32
Idari soruşturma inceleme

Merhaba,

Hakkımda açılmış idari soruşturma bulunuyor. Şikayetçi olan amirin ifade zaptini dilekce vererek öğrenmem mümkün mü? Tutanaklarda bu mümkün bunu bilmiyorum

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