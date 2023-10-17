Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


17 Ekim 2023 19:00
Tunceli Üniversitesi Lojmanlarına %500 ZAM yaptı.

Tunceli Üniversitesi lojman kiralarına %500 yaptı. Milli Emlak Tebliğinde yer alan EK-1'e göre verilen %50 indirim oranını da dikkate almadı. Hükümetin ev kiralarına tavan olarak belirlediği %25 zam oranının bile üzerinde kira bedeli alınmaya başlandı. Muhalafetin atadığı bir yönetim ancak böyle kararlar alabilir. insanları mağdur etmeye kimsenin hakkı yok.


beurak0000
Aday Memur
17 Ekim 2023 19:06
güncel kira nedir hocam son hali ile önemli olan o benim şehrimde ısınma dahil 1500 tl hiç adil değil bana kalırsa asgari ücretle çalışanlar neredeyse maaşlarına yakın ücret ödüyorlar
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