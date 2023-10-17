Tunceli Üniversitesi Lojmanlarına %500 ZAM yaptı.

güncel kira nedir hocam son hali ile önemli olan o benim şehrimde ısınma dahil 1500 tl hiç adil değil bana kalırsa asgari ücretle çalışanlar neredeyse maaşlarına yakın ücret ödüyorlar

güncel kira nedir hocam son hali ile önemli olan o benim şehrimde ısınma dahil 1500 tl hiç adil değil bana kalırsa asgari ücretle çalışanlar neredeyse maaşlarına yakın ücret ödüyorlar