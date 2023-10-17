Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ekim 2023 19:52
Becayiş
15.05.23 tarihinde kadroya geçtim sonrasında resen atamayla kadrom Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesine geçirildi uzaklıktan dolayı il içi becayiş yapmak istiyorum Bakırköy Dr Sadi Konuk Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Cemil Taşçıoğlu Şehir Hst ve ulaşımı kolay hastaneler değerlendirilir 4A lisans hemşireyim

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