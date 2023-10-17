Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ekim 2023 20:05
Halk eğitim merkezine görevlendirme

Merhaba, tecrübeli hocalarımdan bilgi almak için bu başlığı açtım. Eş durumu ile ilçeden ile çekildim ama ilde bana ders saati düşmedi ve norm fazlası oldum. Halk eğitim merkezine bağlı engelsiz yaşam merkezinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev almak isteyip istemediğim soruldu. Daha önce halk eğitim geçmişim olmadı bu konu hakkında yardımcı olacak hocalarım var mı? Tatil zamanları nasıl hafta sonu var mı gibi?

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