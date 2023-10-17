Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Ekim 2023 20:23
GSB Sağlık beyani

Gsb iklimlendirme personeli alımında

4) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan

Şeklinde belge istiyorlar.

Görevimi yapmama engel sağlık sorunum yoktur diye yazsam yeterlimidir bilgisi olan varmi


hsnd
Başbakan Müsteşarı
17 Ekim 2023 21:51
Sağlık raporu?
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