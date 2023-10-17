Çizgi filmler

mesela.. Şirinler vardı arkadaşlar ya.. hatırladınız mı? Gargamel,azman kedisi,şirin baba ve tabi ki şirinler.. Usta şirin,ressam şirin,aşçı şirin,şirine,güçlü şirin,gözlüklü şirin.. Ne güzeldi ya.. Hele gözlüklü şirin çok hoşuma giderdi.. Ya da bilgiç şirin.. Her şeyi bildiğini zanneden,ukala,kendini beğenmiş,güya akıllı,sürekli etrafına ahkam kesen bir şirin.. Gözlüklü şirin.. acaba bu tipi gerçek hayata tatbik etse idik nasıl bir insan çıkardı karşımıza.. şöyle düşünüyorum da.. böyle itici,kel,hafif uzun boylu,sürekli bir şeyler öğretmeye kalkışan,bunun yanında yalaka,gözlüklü,sahte,esmer,zayıf bir tip karşımıza çıkardı sanırım.. Mütefekkir edalı, güya fikir adamı,tepeden tırnağa sahte ve özenti bir tip.. Evet.. Konu çok dağıldı.. Farkındayım.. Ama işte bu gözlüklü şirinler gerçekten çok korkunç ve itici.. Neyse canım.. Biz konumuza dönelim.. Evet.. şirinler çok güzel bir çizgi filmdi..

mesela.. Şirinler vardı arkadaşlar ya.. hatırladınız mı? Gargamel,azman kedisi,şirin baba ve tabi ki şirinler.. Usta şirin,ressam şirin,aşçı şirin,şirine,güçlü şirin,gözlüklü şirin.. Ne güzeldi ya.. Hele gözlüklü şirin çok hoşuma giderdi.. Ya da bilgiç şirin.. Her şeyi bildiğini zanneden,ukala,kendini beğenmiş,güya akıllı,sürekli etrafına ahkam kesen bir şirin.. Gözlüklü şirin.. acaba bu tipi gerçek hayata tatbik etse idik nasıl bir insan çıkardı karşımıza.. şöyle düşünüyorum da.. böyle itici,kel,hafif uzun boylu,sürekli bir şeyler öğretmeye kalkışan,bunun yanında yalaka,gözlüklü,sahte,esmer,zayıf bir tip karşımıza çıkardı sanırım.. Mütefekkir edalı, güya fikir adamı,tepeden tırnağa sahte ve özenti bir tip.. Evet.. Konu çok dağıldı.. Farkındayım.. Ama işte bu gözlüklü şirinler gerçekten çok korkunç ve itici.. Neyse canım.. Biz konumuza dönelim.. Evet.. şirinler çok güzel bir çizgi filmdi..