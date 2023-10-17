Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


17 Ekim 2023 21:00
Çizgi filmler
Hey gidi günler ya.. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Çocukluğumuz ne kadar da güzeldi.. Sabahları çizgi diziler olurdu.. O zamanlar teknoloji bu kadar gelişmemişti.. Hep dışarıdaydık.. Evde pek bulunmaz ve vakit geçirmezdik.. Benimde aklıma geldi.. Ve biraz duygulandım da.. Çizgi film arkadaşlar çizgi.. Hadi biraz nostalji yapalım.. Şöyle hafızanızı bir yoklayın bakalım.. Aklınıza neler gelecek.. Ben aklıma gelenleri yazacağım..

Maverıck
Şef
17 Ekim 2023 21:12
mesela.. Şirinler vardı arkadaşlar ya.. hatırladınız mı? Gargamel,azman kedisi,şirin baba ve tabi ki şirinler.. Usta şirin,ressam şirin,aşçı şirin,şirine,güçlü şirin,gözlüklü şirin.. Ne güzeldi ya.. Hele gözlüklü şirin çok hoşuma giderdi.. Ya da bilgiç şirin.. Her şeyi bildiğini zanneden,ukala,kendini beğenmiş,güya akıllı,sürekli etrafına ahkam kesen bir şirin.. Gözlüklü şirin.. acaba bu tipi gerçek hayata tatbik etse idik nasıl bir insan çıkardı karşımıza.. şöyle düşünüyorum da.. böyle itici,kel,hafif uzun boylu,sürekli bir şeyler öğretmeye kalkışan,bunun yanında yalaka,gözlüklü,sahte,esmer,zayıf bir tip karşımıza çıkardı sanırım.. Mütefekkir edalı, güya fikir adamı,tepeden tırnağa sahte ve özenti bir tip.. Evet.. Konu çok dağıldı.. Farkındayım.. Ama işte bu gözlüklü şirinler gerçekten çok korkunç ve itici.. Neyse canım.. Biz konumuza dönelim.. Evet.. şirinler çok güzel bir çizgi filmdi..

Maverıck
Şef
17 Ekim 2023 21:15
sonra.. casper vardı arkadaşlar.. sevimli hayalet casper.. Bu da çok güzeldi.. severek izlerdik.. hatırladınız mı? ama kötülük düşünen arkadaşları da vardı.. insanları korkutmaya çalışan,sindirmek isteyen,baskı kurmaya çalışan hayaletler.. Ama minik dostumuz sadece iyilik düşünürdü.. Dost canlısı,sevimli hayalet.. casper.. güzeldi..

Maverıck
Şef
17 Ekim 2023 21:35
Redkit de vardı.. bu da harika bir çizgi film idi.. Daltonlar.. küçükten büyüğe sıralanmış daltonlar.. en küçüğü en akıllısı idi.. Yani Joe.. en uzunu da en safı idi.. Yani avarel.. avarel sürekli Joe nun uyarılarına maruz kalırdı.. zaman zaman dayak da yerdi.. ama avarel akıllanmazdı.. aynı hataları yapmaya devam ederdi.. rin tin tin ve düldül ü de unutmamak gerek.. ama başrol elbette redkit.. gölgesinden hızlı silah çeken vahşi batının efsanevi kovboyu.. güzel bir çizgi film idi..
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