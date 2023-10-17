Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


17 Ekim 2023 21:24
THS Sınıfında Ünvan Değişikliği Hk.

Selamlar,

Aynı Ths Sınıfında Kadrolu Teknisyen iken, tekrar sınavla Ths Tekniker Kadrosuna atanan varmı aramızda acaba? Bu şekilde emsal kişiler arıyorum ama çevremde hiç duyamadım.

Gih sınıfından Ths oluyor ama aynı sınıfta farklı ünvana geçiş mümkünmüdür öğrenmek istiyorum, bilgisi olan varsa yazarsa çok sevinirim, şimdiden teşekkürler.

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