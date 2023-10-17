Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Ekim 2023 22:04
Hatay idareci

Merhaba arkadaşlar,Hatayda Defne ilçesini yazacak var mı?Antakyadan Toki yazacak var mı?Ben buraları düşünüyorum.Atamaya esas puan 56.09.

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