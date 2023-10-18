Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ekim 2023 00:31
Dışarıdan Polis Özel Harekat alımı iptal .

Arkadaşlar az önce haber geldi dışarıdan özel harekat alımını iptal etmişler bunun sebebi nedir ?

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