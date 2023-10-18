Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


18 Ekim 2023 00:58
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİNE KADRO

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ SÖZLEŞME SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ VE DAİMİ KADRO İÇİN HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI. GEREKLİ MERCİLERE DURMADAN MAİL ATALIM. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞALIM. ÇÜNKÜ BU DURUM CİDDİ SORUNLARA YOL AÇMAYA BAŞLADI. ÇALIŞMA MOTİVASYONUMUZA ZARAR VERMEYE BAŞLADI. CİMER'e, YÖK'a, ÜAK'a MAİL ATALIM, BU HAYATİ SORUNU DİLE GETİRELİM

Çok Yazılan Konular

Doçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmeler2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıAsgari Başvuru Şartlarını Sağlamamıştır Kararı Gereğince Adayın Başvurusu İptal Edildi GrubuDoçentlik Kriteri Early Access SorunuDoçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?Yükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuDoktor ogretim uyelerinin sozlesme sorunuDoçent adaylarına jüri üyeleri tarafından yapılan zulme sessiz kalmayalım

Sözlük

Bugün olanlar 1 balkonu da salona katalım mı 3 oh be dünya varmış 1 tehlikeli meslekler 1 beyaz lahana 1 tapınak şövalyeleri kimdi 2 Platonik aşk 3 rastık 1 dara antik kenti 1 Diaspora 1

Son Haberler

18 Ekim 2023 tarihli atama kararı yayımlandı8 Eylül 1999 öncesi 16 yaşında işçilik hizmeti olan EYT kapsamına girer mi?18 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıklarıDezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Gazze'deki hastaneyi Hamas vurdu' iddiasını yalanladıMilli Eğitim Bakanı Tekin'den, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki

Editörün Seçimi

1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiMemur maaşlarına göre Araba fiyatlarıAday memur istifa ederse ?2023 Ekim maaşlarımızı yazalımAra tatiller kaldırılsın mı?20 dakikalık tenessüfEkim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?