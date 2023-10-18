Subaylıkta yüksek lisans yapıyor olma şart

Arkadaşlar öğretmen ve mühendisler için ayrı bi subay alımı yapılıyor. benim başvurduğum mühendislik dalında en az yüksek lisans yapıyor olmak şartı var. başvuru şartlarını taşıdığım için başvurdum ancak yüksek lisansı bitiremeyeceğim. kazanırsam daha sonra yüksek lisansı bitiremediğim için sorun yaşarmıyım bilgisi olan var mı?

Arkadaşlar öğretmen ve mühendisler için ayrı bi subay alımı yapılıyor. benim başvurduğum mühendislik dalında en az yüksek lisans yapıyor olmak şartı var. başvuru şartlarını taşıdığım için başvurdum ancak yüksek lisansı bitiremeyeceğim. kazanırsam daha sonra yüksek lisansı bitiremediğim için sorun yaşarmıyım bilgisi olan var mı?