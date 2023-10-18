KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Ekim 2023 03:15
Subaylıkta yüksek lisans yapıyor olma şart
Arkadaşlar öğretmen ve mühendisler için ayrı bi subay alımı yapılıyor. benim başvurduğum mühendislik dalında en az yüksek lisans yapıyor olmak şartı var. başvuru şartlarını taşıdığım için başvurdum ancak yüksek lisansı bitiremeyeceğim. kazanırsam daha sonra yüksek lisansı bitiremediğim için sorun yaşarmıyım bilgisi olan var mı?

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