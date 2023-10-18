Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Ekim 2023 06:00
4B den 4B geçiş
x üniversiteside 4b koruma ve güvenlik görevlisiyim Y üniversitesinede aynı unvanda atamam olursa geçiş yapabilirmiyim Bilgisi olan var mı

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