Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ekim 2023 07:57
Becayiş yapabilir mi?

Arkadaşlar kadrolular becayiş yapabiliyor mu? Ankara/Polatlı'dan, İzmir'e becayiş yapmak istiyorum var mıdır birileri acaba?


E.Kayı Han
Editor
18 Ekim 2023 08:13

Hayır kadrolu personel becayiş yapamaz.

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